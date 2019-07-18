РИАМО - 18 июл. Аналитический центр «Новострой-М» представил рейтинг самых покупаемых строящихся жилых комплексов на первичном рынке Московской области по итогам второго квартала 2019 года, сообщается на сайте центра.

«В тройку лидеров вошли ЖК «Инновация» в Одинцовском округе, ЖК «Люберцы» и ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском районе. Анализ основан на данных Росреестра», – говорится в сообщении.

ЖК «Пригород Лесное» опустился с первого на третье место. ЖК «Большое Путилково», занимавший вторую строчку, упал на седьмое место, а ЖК «Столичный», замыкавший тройку финалистов рейтинга по итогам первого квартала, переместился на шестую позицию.

Жилой комплекс «Инновация» новичок в рейтинге – проект вышел в продажу в августе прошлого года. ЖК «Люберцы» от компании «Самолет Девелопмент», разместившийся на второй строчке рейтинга, по итогам первого квартала занимал лишь шестое место. С пятой строчки на четвертую поднялся ЖК «Государев дом».

В десятку вошли три проекта ГК «Гранель» и компании «Самолет Девелопмент». Таким образом ГК «Гранель» увеличила продажи в своих проектах: в прошлом рейтинге участвовал лишь один ЖК застройщика, тогда как два проекта «Самолет Девелопмент» выбыли (в прошлый рейтинг вошли пять комплексов девелопера).

Рейтинг покинули пять проектов: ЖК «Томилино-2018», ЖК «Спутник», ЖК «Ярославский», ЖК «Отрада-2» и ЖК «Новоград Павлино». По итогам продаж второго квартала квартир в новостройках Подмосковья их места заняли: ЖК «Инновация» (первое место), ЖК «Бригантина» (пятое место), ЖК «Новое Медведково» (восьмое место), мкр. «Красногорский» (девятая строчка) и ЖК «Центральный» в Долгопрудном (десятая строчка).

Самой бюджетной новостройкой Подмосковья по-прежнему остается ЖК «Столичный», купить квартиру здесь можно по цене от 1,8 миллиона рублей, однако площадь жилья будет всего 18,31 квадратных метра. В ту же сумму обойдется приобретение жилья в микрорайоне «Красногорский», но тут метраж будет 24,68 квадратных метра.

За 2,1 миллиона рублей можно стать владельцем квартиры площадью 19,07 квадратных метра в ЖК «Государев дом», а за 2,3 миллиона рублей – квартиры в ЖК «Бригантина» (23 квадратных метра).

В ЖК «Пригород Лесное» и ЖК «Новое Медведково» можно купить квартиру за 2,7 миллиона рублей. Минимальный бюджет лота в ЖК «Люберцы» – 3 миллиона рублей, а за 3,1 миллиона можно стать владельцем квартиры в ЖК «Большое Путилково».