РИАМО - 18 июл. Организаторы электронного аукциона на ремонт дорог в сельском поселении Верейское допустили нарушение, незаконно отстранив от участия одного из подрядчиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Проведением торгов занимаются администрация сельского поселения Верейское и муниципальное учреждение «Центр закупок» Раменского городского округа. Акционерное общество «Декомп» пожаловалось в антимонопольную службу на то, что организаторы незаконно не допустили его до торгов.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу АО «Декомп» обоснованной», — говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало администрации сельского поселения Верейское и муниципальному казенному учреждению «Центр закупок» муниципального образования Раменского городского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.