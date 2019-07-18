РИАМО - 18 июл. Ливни в последние дни в Московском регионе принесли от 20 до 50% месячной нормы осадков, за три дня только в столице выпало больше осадков, чем за первую половину июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Два дня подряд на ВДНХ выпадали дожди в количестве 10 миллиметров. Но на другой территории столицы дожди были более интенсивные: только за день 17 июля на ТСХА выпало 16 миллиметров, в МГУ - 12 миллиметров, в Измайлове - 20 миллиметров. Самые сильные ливни наблюдались в районе Бутырской улицы - 29 миллиметров», — говорится в сообщении.

Дожди продолжились и в ночь на четверг, но уже были небольшие.

«За процесс на территории Московского региона выпало от 20 до 50% месячной нормы осадков», — добавляется в сообщении.

На станции ВДНХ с начала месяца сумма осадков составила 41,7 миллиметра, а за последние три дня выпало 24,6 миллиметра, то есть больше, чем за первую половину месяца.