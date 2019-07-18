РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 июл. Семейный фестиваль пройдет в Королеве 27 июля, мероприятие ориентировано как на детей, так и на их родителей, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра «Космос».

Фестиваль пройдет у Мемориала Славы на Акуловском водоканале.

«27 июля с 11:00 до 19:00 в Королеве пройдет масштабный семейный фестиваль. Маленьких посетителей ждут спортивные и танцевальные мастер-классы, игры, развлекательные и познавательные мероприятия», – говорится в сообщении.

Взрослые тоже не останутся в стороне.

«Вы имеете уникальную возможность на одной площадке увидеть представителей лучших дошкольных и досуговых центров города, а также принять участие в трансформационной игре и полезно-интересных мастер-классах, которые ориентированы даже на пап», – дополняется в материале.

На природе под открытым небом пройдет самый настоящий показ мод. Королевские дизайнеры и модельеры, производители и продавцы самой модной одежды покажут свои лучшие модели в популярном natural-формате.