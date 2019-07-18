РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В Подольске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался убежать из гипермаркета в украденных вещах, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в гипермаркете микрорайона Климовск сработала кнопка тревожной сигнализации. Экипаж группы задержания Подольского отдела вневедомственной охраны выехал на охраняемый торговый центр.

«На месте выяснилось, что мужчина долгое время ходил по торговому залу и примерял на себя одежду. После этого он решил оставить свою обувь, майку, бейсболку, и, не заплатив, в новой одежде покинуть торговый зал. Однако у мужчины не получилось реализовать задуманное. Подоспевшие сотрудники Росгвардии остановили и задержали его на выходе из магазина. Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 48-летний уроженец республики Дагестан, ранее судимый за побои и распространение наркотических средств», – говорится в сообщении.

Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время по данному факту проводится проверка.