РИАМО – 18 июл. Камеры фотовидеофиксации появились на Софийской набережной, Бесединском шоссе и еще 12 участках в столице, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Центра организации дорожного движения» Москвы.

Камеры установили на следующих участках: Панфиловский проспект в Зеленограде, два участка проспекта Мира, улица Бутырская, Никулинская улица (ООТ «Озерная улица»), Софийская набережная, два участка Ленинского проспекта, пересечение проспектов Мичуринского и Университетского, проспект 60-летия Октября, проспект Андропова в районе пересечения с улицей Нагатинской, Новоясеневский тупик, пересечение Бесединского шоссе и улицы Братеевской.

«Места выбраны неслучайно – в прошлом году на этих участках произошло от трех до шести ДТП», – говорится в сообщении.

Новые камеры фиксируют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда.

Все локации камер можно посмотреть по ссылке.