РИАМО - 18 июл. В четверг на территории Московской области пройдут ливневые дожди с грозами, ветер усилится до 17 метров в секунду, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера 18 июля по Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При ветре в доме следует закрывать все форточки и окна. Машину необходимо ставить вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, напоминается в материале.

Пешеходам следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев, а также обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Нельзя подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.

Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.