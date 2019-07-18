РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. Водозаборный узел на улице 8 Марта в подмосковных Люберцах в августе переведут на воду от «Мосводоканала», он обеспечит чистой водой более 30 тысяч жителей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В городском округе продолжаются мероприятия в рамках реализации программы «Чистая вода», в 2019 году запланированы работы на нескольких водозаборных узлах.

«В августе будет полностью переведен на московскую воду ВЗУ 2-5 на улице 8 Марта в Люберцах. На ВЗУ 2-5 завершаются работы по переводу узла. После их окончания московской водой будут обеспечены более 30 тысяч люберчан – это 110 многоквартирных домов, три поликлиники, две школы и детский сад», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что также запланирована реконструкция ВЗУ-7 на Октябрьском проспекте в Люберцах, здесь установят станцию обезжелезивания. Данный узел обслуживает порядка 16 тысяч человек.

Для обеспечения жителей деревни Марусино качественной питьевой водой на ВЗУ-3 установят три дополнительных фильтра обезжелезивания. Дополнительно здесь восстановят систему обратного осмоса.

Летом на ВЗУ-21 в поселке Красково «Люберецкий водоканал» проведет капитальный ремонт фильтров обезжелезивания. В 2020 году здесь запланировали установку системы обессоливания воды методом обратного осмоса.

«Для обеспечения жителей чистой питьевой водой в городском округе проводится реконструкция действующих ВЗУ, идет установка системы очистки воды, а в случае необходимости – адаптация оборудования ВЗУ для приема московской воды. Всего в округе расположено 30 водозаборных узлов, 80 артезианских скважин, установлено 15 станций обезжелезивания», – отметил Ружицкий.

В 2018 году реконструировали ВЗУ-12 в поселке Малаховка, в ходе которой подачу воды от «Мосводоканала» увеличили до 4,5 тысячи кубометров в сутки.