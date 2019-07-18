РИАМО – 18 июл. Лидером среди мировых мегаполисов по числу проживающих там миллиардеров стал Нью-Йорк, российская столица расположилась на третьей строчке, сообщает в четверг «Интерфакс».

Ранее были опубликованы данные из исследования компании Savills.

«По оценкам авторов, в Нью-Йорке живут 85 миллиардеров, в попавшем на второе место Гонконге – 79. В Москве их 71. Следом идут Пекин (61) и Лондон (55)», – отмечается в материале.

Большинство миллиардеров – это мужчины (83%), они женаты (89%) и, в среднем, имеют трех детей.

«Что касается гражданства, то большинство – американцы. США лидируют по количеству миллиардеров в целом – 28% всех ультрабогатых людей в мире. Далее с долей в 15% идет Китай, где миллиардеров почти в два раза меньше, чем США», – уточняется в статье.

Эксперты заявляют, что города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на премиальную недвижимость. В частности, Гонконг является мировым лидером по ценам – стоимость недвижимости здесь может доходить до 93 тысяч долларов за квадратный метр.