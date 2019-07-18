РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Подольская хоккейная команда «Витязь» проведет сборы в Италии и сыграет два матча с командой «Металлург» из Магнитогорска, один из них пройдет в Германии, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 18 июля, подмосковный «Витязь» под руководством Михаила Кравеца вылетает на сборы в Италию. Сборы в итальянском Брессаноне пройдут по 1 августа. За время сборов в Италии «Витязь» проведет два матча. 28 июля в 18:00 по московскому времени команда сыграет с магнитогорским «Металлургом» в Гармиш-Партенкирхене в Германии. 31 июля состоится матч с этой же командой в Брессаноне в 17:00», – говорится в сообщении.

В составе команды будут тренироваться вратари Илья Ежов, Александр Самонов, Игорь Сапрыкин, Даниил Чечелев, защитники Егор Воронков, Игорь Головков, Александр Евсеенков, Михаил Епишин, Якуб Ержабек, Евгений Катичев, Вилле Лаюнен, Николай Стасенко, Илья Шинкевич, Николай Буренов, Даниил Пыленков, Вячеслав Сараев.

Также на сборы полетят нападающие Миро Аалтонен, Евгений Артюхин, Никита Выглазов, Святослав Гребенщиков, Пекка Йормакка, Данила Квартальнов, Павел Колтыгин, Никита Комаров, Александр Кулагин, Иван Ларичев, Алексей Макеев, Евгений Монс, Данила Моисеев, Йонас Няттинен, Александр Семин, Павел Чернов, Артем Швец-Роговой, Александр Шевченко, Дмитрий Зайцев, Захар Бардаков.

С 4 по 6 августа возобновятся тренировки в Подольске. 7 августа «Витязи» полетят на второй сбор в Финляндию, где проведут еще четыре контрольных матча.