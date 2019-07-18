РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. Пятеро хоккеистов ХК «Витязь» подмосковного Подольска отправились на сборы в Белоруссию в составе фарм-клуба питерского «Динамо», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Пятеро игроков подмосковного «Витязя» отправились на сборы в фарм-клуб, в питерское «Динамо». Это вратарь Антон Тодыков, защитники Глеб Кожемякин, Юрий Паутов и нападающие Никита Гончаров и Иван Петраков», – говорится в сообщении.

Сборы команды из Санкт-Петербурга проходят в белорусском Жлобине. Главный тренер команды – Эдуард Занковец.