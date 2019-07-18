РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. Капитальный ремонт дома №14 на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец полностью завершат до 15 декабря, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг он проинспектировал ход капремонта в данном доме.

«Здесь есть график работ, все идет по срокам. Торцы дома штукатурят и красят. Первый этаж тоже заштукарят и покрасят. До 15 декабря завершится весь ремонт данного дома», – сказал Ружицкий.

По его словам, все фасадные и кровельные работы в доме закончат до 1 октября и приступят к внутренним.

Он добавил, что входную группу поменяют. Металлическую часть обложат кирпичом, поставят пластиковые окна. Также в доме замазали межпанельные швы, работы проводили высококвалифицированные специалисты.