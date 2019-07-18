РИАМО - 18 июл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил в Свято-Троицкой Сергиевой лавре праздничную литургию в День обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, передает корреспондент РИАМО в четверг.

После божественной литургии в Успенском соборе Кирилл отслужил праздничный молебен. В торжествах в Свято-Троицкой Сергиевой лавре принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Молитвами святого преподобного <…> отца нашего Сергия, игумена Радонежского. Да поможет нам господь создавать подлинное великолепие нашей личной, семейной, общественной жизни, умножать эстетическую красоту наших городов и сел, строить красивую страну, но ни в коем случае не гламурную страну, а страну, в которой внешняя красота поддерживалась бы силой духа и внутренней красотой нашего народа. Аминь! С праздником всех вас поздравляю», - сказал патриарх.

Сергий Радонежский – святой подвижник на Руси, преобразователь монашества в Центральной и Северной Руси, наиболее почитаемый из русских святых. Традиционно 18 июля в Сергиев Посад приезжают тысячи паломников со всего мира.