РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В подмосковном Подольске 19 июля приступят к работам по строительству автодороги на улице 43-й Армии протяженностью 900 метров, строительство планируют завершить в марте 2020 года, сообщается на сайте администрации городского округа.

В Подольске начинается строительство автодороги на улице 43-й Армии. Дорога очень важна для порядка 120 тысяч жителей микрорайонов Кузнечики, Дубровицы, Юбилейный. Она станет прямым выходом на Южный обход города Подольска и автомагистраль М-2 «Крым». С ее появлением разгрузятся Ленинградская улица и Октябрьский проспект, на которых часто образуются значительные пробки.

«19 июля министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрация Подольска дадут старт строительству автодороги на встрече с жителями. Срок завершения работ – март 2020 года, но не исключено, что строители завершат работы раньше», – говорится в сообщении.

Строительство участка дороги на улице 43-й Армии от улицы Ленинградская до улицы Кирова входит в госпрограмму «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы». Планируемый объект является элементом сети автомобильных дорог регионального значения и улично-дорожной сети Подольска.

Категория данной автомобильной дороги – «Магистральная улица районного значения». Ее протяженность составит 900 метров, скорость движения – 70 километров в час. Предусмотрены четыре полосы движения шириной по 3,5 метра. Ширина тротуаров вдоль дороги составит 2,25 метра.

11 июня 2019 года ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» заключило государственный контракт на строительство дороги на улице 43-й Армии с подрядной организацией АО «Монолитное строительное управление-1».

Для подготовительных работ комитет по строительству и архитектуре администрации горокруга 8 июля выписал ордер на выполнение земляных работ. Согласовано размещение строительного городка на территории, прилегающей к объекту строительства, работы по его обустройству начались 10 июля.