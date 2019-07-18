РИАМО - 18 июл. В подмосковных Химках активно готовятся к новому учебному году – в школах проводятся ремонтные работы, а по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева закупается новое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Так, накануне глава городского округа Химки Дмитрий Волошин посетил двадцать вторую школу в микрорайоне Сходня, чтобы проверить подготовку к 1 сентября и выполнение поручения губернатора по модернизации учебных заведений.

«Во всех школах в Химках проводится ремонт, закупается новое оборудование, школа на модернизации, мы готовимся к новому учебному году. Конкретно здесь, в 22 школе, мы модернизируем кабинет математики, кабинет химии, закупаются интерактивные доски», – сказал Волошин.

Подготовка к учебному году перешла в активную стадию во всех 33 школах городского округа Химки.