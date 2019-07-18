РИАМО - 18 июл. В Южном округе столицы запланировано строительство учебного корпуса на 350 учебных мест, после ввода в эксплуатацию данное здание войдет в состав школы №504, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Власти Москвы одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки по адресу: Варшавское шоссе, владение 170Е. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Площадь здания школы №504 района Южное Чертаново составит 5,5 тысячи квадратных метров. Новый корпус смогут посещать дети также из близлежащих районов, в том числе Северного Бутова. Мы надеемся, что это учебное заведение станет одним из ведущих образовательных центров в округе», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству города отметила, что школа будет расположена недалеко от станции метро «Лесопарковая», что обеспечивает комфортную транспортную доступность для школьников Южного округа.

Проект расширения школы будет реализован за счет инвестора.