РИАМО - 18 июл. В Южном округе столицы запланировано строительство учебного корпуса на 350 учебных мест, после ввода в эксплуатацию данное здание войдет в состав школы №504, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
Власти Москвы одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки по адресу: Варшавское шоссе, владение 170Е. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Площадь здания школы №504 района Южное Чертаново составит 5,5 тысячи квадратных метров. Новый корпус смогут посещать дети также из близлежащих районов, в том числе Северного Бутова. Мы надеемся, что это учебное заведение станет одним из ведущих образовательных центров в округе», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству города отметила, что школа будет расположена недалеко от станции метро «Лесопарковая», что обеспечивает комфортную транспортную доступность для школьников Южного округа.
Проект расширения школы будет реализован за счет инвестора.
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