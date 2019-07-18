РИАМО - 18 июл. Зону отдыха «Серебряный бор-2» в московском районе Хорошево-Мневники закрыли для купания, так как качество воды в ее акватории не соответствует норме, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по городу Москве.

«На данный момент на территории зоны стоят аншлаги, запрещающие купания. Ограничения будут там действовать до тех пор, пока специалисты не получат результаты исследований, указывающих на корректное состояние воды. Контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в зонах отдыха продолжается», — говорится в сообщении.

В обычные дни зоны отдыха работают круглосуточно.Туда нельзя заходить с собаками, велосипедами, алкоголем и мячом.

Доехать до пляжа можно от метро «Полежаевская» на троллейбусе №21 до конечной остановки «Берег Москвы-реки», а также на троллейбусе №20, но только по выходным дням. Есть еще маршрутка 593м, дорога от метро занимает около 30 минут.

Въезд на личном авто на территорию «Серебряного бора» ограничен. Проехать на территорию пляжа можно только в том случае, если вы имеете специальный пропуск, который выдается посетителям яхт-клуба, ресторана «Поместье» или арендаторам шатра. Стоянка небольшая – примерно на 50 машин. Машину можно оставить на бесплатной парковке сразу за Хорошевским мостом, правда, пешком придется идти почти два километра.

Вход на пляж с Таманской улицы, дом №44. На входе сидят охранники, которые очень доброжелательно отвечают на все расспросы, например, показывают, где оставить велосипед. Здесь же установлен стенд, на котором сообщается температура воздуха и воды, а также указаны телефоны оперативных служб МЧС и пожарных скорой помощи.