РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В Подольске волонтерам Георгиевского сестричества милосердия передали 30 шерстяных одеял и более 20 покрывал для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Сбор помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области продолжается и после того, как мы закрыли сбор на прошлой неделе. Вчера, 17 июля, заведующая хозяйственной частью филиала Московского государственного открытого университета в Подольске Елена Викторовна передала в Георгиевское сестричество 30 шерстяных одеял и более 20 покрывал для пострадавших жителей в затопленных районах Иркутской области», – говорится в сообщении.

Активисты переданные вещи отвезли на склад, откуда непосредственно будет осуществляться отправка. Ранее они отвезли на склад несколько мешков с одеждой, постельным бельем и даже один самокат.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказались десятки населенных пунктов, где проживает тысячи человек.