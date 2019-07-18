РИАМО - 18 июл. Мобильное приложение «Парковки Москвы» высоко оценили постоянные пользователи — оно получило 4,5 «звезды» в сервисе Apple Store, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

На данный момент приложение для оплаты парковки в Москве скачали уже более 1,2 миллиона человек. Недавно в нем появились новые функции — корректировка государственного номера, а также изменение времени завершения парковки и номера парковочной зоны до окончания суток. Ими уже воспользовались более 22 тысяч раз.

«Автомобилисты довольны простотой и удобством «Парковок Москвы» и выражают свое мнение в комментариях в онлайн-магазине», - говорится в сообщении.

Обновленное мобильное приложение «Парковки Москвы» доступно для скачивания в сервисах Apple Store и Google Play.