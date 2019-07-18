РИАМО - 18 июл. В городском округе Солнечногорск увеличили число рейсов общественного транспорта на время дачного сезона — был добавлен дополнительный автобус малой вместимости на двадцать седьмом маршруте «Солнечногорск-Пятница», говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

«Теперь интервал движения сократился до 40 минут с одного часа. Дополнительный автобус будет курсировать на протяжении всего сезона плоть до середины октября», - говорится в сообщении.

Дополнительный автобус будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. В остальные дни на маршруте №27 работают два автобуса большой вместимости.

В других муниципалитетах Московской области также увеличивают рейсов общественного транспорта к садовым товарищества на время дачного сезона. Дополнительные автобусы запустили на 46 маршрутах к СНТ по всему региону.