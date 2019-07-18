РИАМО – 18 июл. На Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) 18-19 июля изменится расписание некоторых электричек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В ночь с 18 на 19 июля (с 21:35 до 06:00) на перегоне Железнодорожная – Реутово пройдут ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок», – говорится в сообщении.

При разработке технологических «окон» железнодорожники приняли все необходимые меры, чтобы изменения в расписании пригородных поездов были минимально возможными.

«На период работ железнодорожники обеспечат пропуск поездов по соседним путям. В связи с этим несколько рейсов между Москвой и станциями «Железнодорожная» и «Купавна» выведены из расписания. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Кучино», «Салтыковская», «Никольское и «Реутово», – отмечается в сообщении.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».