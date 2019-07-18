РИАМО – 18 июл. Возгорание ликвидировали в частном доме в городском округе Воскресенск, пострадавших в результате инцидента нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 05:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: деревня Михалева, улица Советская, дом 9А.

«В 10:15 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали четыре единицы техники и 16 человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошел 31 пожар.