РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. В Подольском роддоме по понедельникам начали проводить бесплатные консультации с психологом, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник роддома.
«Каждый понедельник в конференц-зале Подольского родильного дома в 10:00 проходит онлайн-консультирование беременных и уже родивших женщин. Беседу ведет опытный психолог фонда «Подари солнечный свет» Юлия Макагонова. С ней можно поговорить о том, как справиться с тревогой и тоской по дому во время лечения патологий, стрессом от ранних родов и получением травм, потерей близкого», – сказала сотрудник.
Также психолог поможет разобраться в вопросах эмоциональной отстраненности одного из супругов и многом другом. Задать тему может любой участник беседы. Психологически комфортное состояние мамы очень важно для всей семьи, поэтому женщинам важно уделять внимание тому, что их тревожит.
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