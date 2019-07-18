РИАМО – 18 июл. Экстренные службы проверили информацию о минировании аэропорта «Шереметьево», она оказалась ложной, сообщает в четверг ТАСС.

Ранее неизвестный позвонил в администрацию аэропорта и сообщил об угрозе взрыва.

«После проверочных мероприятий угроза взрыва не подтвердилась. Никаких подозрительных предметов в ходе проверки не обнаружено», – заявил источник агентства в экстренных службах.

Кроме того, представитель пресс-службы воздушной гавани отметил, что «Шереметьево» работает в штатном режиме, рейсы из-за сообщения не задерживали.