РИАМО - 18 июл. Партию кормовых добавок голландского происхождения общим весом 21,025 тонн задержали в ходе проведения ветеринарного контроля на складе временного хранения в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Партия поступила 10 июля на СВХ «Мультимодальные транспортные системы», который расположен в городском округе Ступино.

«При проведении ветеринарного контроля установлено: отсутствуют оригиналы сертификатов анализа (качества)», — говорится в сообщении.

Оригиналы сертификатов анализа предъявили 15 июля, после чего груз оформили.