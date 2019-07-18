РИАМО – 18 июл. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Балашихе, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 06:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица 1 Мая, дом 9А.

«В 09:30 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались три единицы техники и 12 человек.