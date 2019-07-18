РИАМО - 18 июл. В поселении Московский Новомосковского административного округа столицы построили и ввели в эксплуатацию пожарно-спасательный центр, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

На участке размером порядка двух гектаров расположился целый комплекс — административное здание, пожарное депо на шесть машин, тренировочная башня со скалодромом, учебный пожарный гидрант и теплодымокамера, а также мастерская и пост технического обслуживания.

«Новые территории Москвы развиваются динамично, поэтому по поручению мэра столицы Сергея Собянина программа «Безопасный город» здесь будет активно реализовываться и в дальнейшем. Всего с 2019 по 2021 год в ТиНАО за счет средств бюджета планируется построить и ввести в строй 12 пожарных депо с сопутствующей инфраструктурой», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Новый центр в Новомосковском административном округе рассчитан на пожарно-спасательный отряд численностью в 144 человека, в одной дежурной смене будет здесь будет задействовано 27 человек.