РИАМО - 18 июл. В Подмосковье и Москве до вечера 19 июля продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Московском регионе из-за дождя до 21 часа 19 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Владимирской, Смоленской и Липецкой областей.

Ранее синоптики предупредили, что до конца этой недели в Москве будут идти скоротечные ливни. Днем в городе будет около 20 градусов тепла, что на 3-4 градуса прохладнее, чем положено по климатической норме.