РИАМО - 18 июл. В Москве задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 30-летнему мужчине, пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением груди, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Преступление было совершено вечером 16 июля в одном из домов на Варшавском шоссе.

«Мужчину ударили ножом в грудь, у него проникающее колото-резаное ранение, левосторонний пневмоторакс», – сказал собеседник агентства.

Подозреваемого задержали через 3 часа после совершения преступления в том же доме.

«Ему 33 года, он нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – резюмировал представитель пресс-службы.