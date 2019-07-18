РИАМО – 18 июл. Представители ведущих автопроизводителей обсудили модернизацию полигона «НАМИ» в Подмосковье, на территории планируется возвести учебный корпус на 5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Накануне в доме правительства Подмосковья прошло совещание по теме модернизации центра испытаний «НАМИ» (Дмитровский городской округ). Его участниками стали директор центр Денис Загарин, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, сотрудники министерства инвестиций и инноваций Московской области, Минпромоторга России и представители компаний – производителей автомобилей и автокомпонентов, в числе которых: ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчурин Рус», ООО «Хендэ Мотор СНГ», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», ООО «Вабко Рус», ООО «УАЗ», ООО «МЗ «Тонар».

«В ближайшие годы Минпромторг России и правительство Московской области планируют провести модернизацию испытательного полигона «НАМИ» и создать на его базе технопарк. Это крупный проект, который позволит не только усовершенствовать испытательный полигон, но и создать инфраструктуру для работы, обучения и отдыха сотрудников организаций отрасли», – заявил Хромов.

Он добавил, что планируется построить кампус, который будет включать 8,5 тысяч квадратных метров офисных и лабораторных помещений и учебный корпус на 5 тысяч квадратных метров.

Зампред обратил внимание, что модернизация будет проводиться с учетом предложений и требований самих компаний, который занимаются выпуском автомобилей и автокомпонентов.

Директор центра испытаний «НАМИ» пояснил, что проект планируется реализовать в течение 3 лет с 2021 года.

«Будут возведены динамическая платформа, производственно-офисные помещения, учебный корпус, камера электромагнитной совместимости, dry handling трек, дооснащены лабораторный комплекс для испытаний на пассивную безопасность и компонентов транспортных средств с газобалонным оборудованием, реконструированы существующее здания научно-производственной базы, скоростное кольцо, аэродинамический комплекс, а также получат дополнительное развитие лабораторная база для испытаний компонентов транспортных средств», – перечислил Загарин.

Кроме того, Хромов предложил компаниям в ближайшее время направить свои предложения в министерство инвестиций и инноваций Московской области, которые позже будут учтены при подготовке проектной документации модернизации данного учреждения.