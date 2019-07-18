РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 18 июл. Праздник чая и хорошего настроения пройдет для жителей и гостей деревни Губино в Орехово-Зуевском городском округе 20 июля, сообщается на странице Губинского Дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

«В программе мастер-классы росписи по гипсу, фотозоны, концерт, дегустация чая и варенья. Приходите на праздник 20 июля всей семьей!» – говорится в сообщении.

На празднике также выберут лучший чай, варенье и выпечку. Победитель получит главный приз – термопот. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 19 июля включительно по телефону: 8(496)414-84-30.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, праздник пройдет по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, деревня Губино, улица Железнодорожная, дом №7, Губинский Дом культуры. Начало праздника в 13:00.