РИАМО - 18 июл. Строительство Западного объезда подмосковного Сергиева Посада завершат до конца 2019 года, после этого центр города станет более удобным для жителей, сообщил в среду журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сергиев Посад - очень популярный город <…>. Мы видим, какое количество машин, транзитных в том числе, идет через Сергиев Посад. Это 25-30 тысяч автомобилей, в том числе грузовых, по проспекту Красной Армии идут, и естественно жители долгое время требовали объездную дорогу», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в 2014 году началось поэтапное строительство Западного объезда города Сергиев Посад.

«Это почти 12 километров, и сейчас уже финальная стадия. В сентябре мы сдадим этот путепровод, а в ноябре-декабре полностью сдадим объездную дорогу Сергиева Посада. Это позволит освободить центр и дальше уже делать его пешеходным, удобным для жителей. Естественно тем, кто там живет, не придется постоянно смотреть на транзитные грузовые автомобили ну и просто на транзит, который здесь проходит», - добавил Воробьев.

В свою очередь министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что Западный объезд - это значимый для Подмосковья объект, особенно для Сергиева Посада.

«Западный объезд – это такая весомая магистраль, которая снимет транспортную напряженность во всем городе, освободит проспект Красной Армии. Я думаю, что жители будут довольны», - пояснил Гержик.

Завершить строительство Западного объезда города Сергиев Посад планируют в декабре 2019 года. Западный обход позволит значительно снизить нагрузку на основные магистрали города — Московское и Новоугличское шоссе, проспект Красной армии, а также вывести транзитные потоки из центра, обеспечить выход в направлении Москвы, значительно улучшив транспортную доступность города.

Общая протяженность транспортной развязки, включая участок реконструкции Новоугличского шоссе и строительство четырех съездов, составит 1,8 километра. Длина путепровода – 121 метр. После открытия движения на участке в районе Сергиева Посада станет значительно меньше пробок.

Строительство третьего этапа начали в августе 2017 года. Проект включает новую автодорогу от улицы Загорского до Новоугличского шоссе, путепровод в районе Деулинского переезда и транспортную развязку на пересечении с Новоугличским шоссе, а также мост через реку Копнинку.

Протяженность основного хода новой четырехполосной автотрассы вместе с транспортной развязкой составит свыше 10 километров. Расчетная скорость движения – 80 километров в час.

Строительство Западного объезда Сергиева Посада ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансируют проект за счет федерального и регионального бюджетов. Первый и второй этапы автодороги ввели в строй в 2016 и 2017 годах.