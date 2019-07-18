РИАМО – 18 июл. Определены средние баллы по ЕГЭ в Подмосковье, по итогам лучше всего выпускники справились с тестированием по английскому языку, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Лучше всего подмосковные школьники справились с испытаниями по английскому языку – средний балл составляет 75,2, по русскому языку – 72,4, литературе – 66,2 и информатике – 63,7. Видна положительная динамика у выпускников, сдававших профильную математику, физику, химию и историю. Результаты по остальным предметам соизмеримы с прошлогодними», – сказала Забралова.

Она уточнила, что при этом минимальный порог по русскому языку не преодолели всего лишь 0,13% учащихся, по базовой математике – 0,01%.

Первый экзамен основного этапа ЕГЭ выпускники написали 27 мая, а последний резервный день сдачи был 1 июля.