РИАМО - 18 июл. Дополнительное тестирование системы дистанционного электронного голосования для выборов в Мосгордуму проведут 23 июля среди москвичей, которым предложат шесть вариантов решения проблемы бездомных животных, сообщил в четверг зампред Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгорсдумы седьмого созыва Алексей Венедиктов.

Система электронного голосования, которая будет применена на выборах в Мосгордуму осенью этого года, проходит серьезное испытание на надежность и безопасность. Столичные студенты проверили систему 11 июля во время выборов лучшего председателя студенческого совета Москвы. Кроме того, с 17 июля проходит открытое испытание программного обеспечения электронного голосования, в нем могут участвовать программисты и специалисты по информационной безопасности.

«Это новый тест (23 июля – ред.). Мы его не планировали, но поскольку результаты первого теста были сомнительными, это новый тест», - сказал Венедиктов.

По его словам, 23 июля москвичам в ходе теста предстоит выбрать один из шести вариантов, как поступить с бездомными собаками и кошками. Регистрация на голосование уже открылась, принять участие в тестировании могут все желающие.

Первое тестирование, которое проводилось среди студентов, выявило ряд проблем в системе, одна из них - задержка при доставке СМС-сообщений.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.

Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru с 24 июля по 4 сентября включительно. Участие в электронном голосовании добровольное: проголосовать можно и привычным способом, придя на участок и опустив бюллетень в избирательную урну.