РИАМО - 18 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил школе в подмосковном Клину имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, летчика Виктора Талалихина, соответствующий документ опубликован на официальном портале регионального правительства.

«В целях увековечения памяти Героя Советского Союза Виктора Васильевича Талалихина и на основании документов, представленных главой городского округа Клин Московской области, постановляю присвоить имя Героя Советского Союза В. В. Талалихина муниципальному общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной школе №8, расположенной в городе Клин», - говорится в документе.

В ночь на 7 августа 1941 года младший лейтенант Талалихин одним из первых в советской авиации совершил ночной таран вражеского бомбардировщика. Самолет Талалихина упал в лесу вблизи деревни Степыгнино, а сам летчик на парашюте спустился в речку Северку. В последующих боях Талалихин сбил пять немецких самолетов. Талалихин погиб в небе над подмосковным Подольском 27 октября 1941 года.