РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. Подольское предприятие ООО «РК Груп» получит от министерства инвестиций и инноваций Московской области субсидию в размере 5 миллионов рублей на частичную оплату лизинга оборудования, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Конкурс на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства частичной компенсации затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования проходит ежегодно. Конкурс проводится по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья».

«В текущем 2019 году субсидию в числе других победителей получит подольское предприятие ООО «РК Груп» («Роскреп»), которое успешно развивается в сфере производства крепежной продукции в течение четырех лет. На производстве работает 57 человек, средняя заработная плата свыше 46 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Подольское предприятие получит областную субсидию в размере 5 миллионов рублей. Средства выделены министерством инвестиций и инноваций Московской области на частичную оплату лизинга автоматической линии цинкования шпильки.