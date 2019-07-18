РИАМО - 18 июл. Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг одобрила проект планировки территории делового центра «Москва-Сити» для обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Площадь территории подготовки проекта планировки –составляет 51,27 гектара. Предлагается реконструкция выставочного переулка, в результате чего число полос движения увеличится до двух в каждую сторону. Кроме этого, проект предусматривает строительство нескольких новых проездов между башнями «Москва-Сити», – говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, проектом планировки предусмотрено строительства нового выхода из существующего подземного пешеходного перехода на территорию ЖК «Нева Тауэрс» на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейского проезда.

«На берегу Москвы-реки планируется разместить причал «Москва-Сити»», – сказала она, добавив, что проект планировки будет вынесен на публичные слушания.