РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. Автомобиль сгорел на улице Воинов-Интернационалистов в подмосковных Люберцах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Семнадцатого июля в 20:02 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Люберцы, улица Воинов-Интернационалистов, дом 21, корпус 3. В 20:20 – ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

В пожаре никто не пострадал. В тушении участвовали две единицы техники и семь человек.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что сгорел Nissan. Жители сами оттолкали припаркованные рядом автомобили, чтобы они не сгорели.