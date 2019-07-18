РИАМО - 18 июл. Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг одобрила для вынесения на публичные слушания проекты планировки территории пяти внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути Московской железной дороги (МЖД), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Для обеспечения безопасного движения пешеходов через пути Савеловского направления МЖД, а также укрепления пешеходной связи между Тимирязевским и Бутырским районами города предполагается продлить существующий подземный пешеходный переход через Дмитровское шоссе. После реконструкции длина линейного объекта составит 55 метров, ширина – 4 метра», – отмечается в материале.

Еще один подземный пешеходный переход через железнодорожные пути и Дмитровское шоссе намерены построить у магазина «Спортмастер» (в районе дома №37 корпус 1 по Дмитровскому шоссе). Длина нового объекта может составить 90 метров, ширина - 4 метра. Если проект будет реализован, существующий наземный пешеходный переход через автомагистраль будет ликвидирован.

Внеуличный пешеходный переход длиной 70 метров могут построить и через пути Смоленско-Савеловского направления МЖД в створе 5-ой улицы Ямского поля. Он обеспечит безопасный переход через Алексеевскую соединительную линию.

Через пути Курского направления планируется возвести подземный переход в створе улицы Медиков. Его строительство позволит пешеходам безопасно пересекать не только сами железнодорожные пути, но и Каспийскую улицу. Открытие данного пешеходного перехода длиной 109 метров свяжет жилые кварталы района Царицыно с одноименным музеем-заповедником.

Под железнодорожной насыпью в районе остановочного пункта «Поселок Киевский» намереваются создать новый пешеходный переход длиной 27 метров. Его главная цель – связать жилые кварталы поселка, разделенные Большим кольцом МЖД.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, большинство рассмотренных линейных объектов запланированы к строительству в связи с увеличением интенсивности движения железнодорожного транспорта после запуска первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1 Одинцово — Лобня).