РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг поздравил с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Цилю Вебер, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Поздравляю Вас с юбилеем! 95 лет – замечательная дата. Счастья, любви, здоровья. Мы к Вам приедем еще на 100-летие», – сказал Ружицкий.

Он вручил имениннице подарки от администрации городского округа и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Циля Вебер родилась 18 июля 1924 года в городе Полонное в Украине. В Томилине живет с 1950 года.

Когда началась Великая Отечественная война, девушке было 17 лет. Она эвакуировались в Башкирию и провела там всю войну. Вся ее семья – родители и два брата – погибла.

В 1946 году Вебер переехала в Москву к родственникам. Там она окончила курсы по делопроизводству, затем устроилась в министерство автомобильной промышленности СССР, потом работала в течение 18 лет в Институте обогащения твердого топлива (ОАО «ИОТТ») в Люберцах.