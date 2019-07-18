РИАМО – 18 июл. С начала 2019 года на торгах инвесторы приобрели у столицы недвижимость на 1,83 миллиарда рублей, наибольшим спросом пользуются нежилые помещения, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Департамент ежегодно выставляет на открытые торги объекты городской недвижимости, которые могут приобрести московские предприниматели для развития своего бизнеса.

«Так, по реализации городских помещений прослеживается положительная динамика: если в первом полугодии 2018 года на торгах по продаже было реализовано 139 объектов городской недвижимости, то с начала этого года на торгах инвесторы выкупили 214 помещений общей площадью 29,3 тысячи квадратных метров. Сумма заключенных договоров составила 1,83 миллиарда рублей», – отмечается в сообщении.

При этом город предлагает предпринимателям пул помещений различной площади, с учетом потребностей бизнеса, во всех столичных округах, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, на торгах по продаже наибольшим спросом пользуются нежилые помещения площадью от 50 до 150 квадратных метров, преимущественно расположенные на первых этажах.

Средняя стоимость 1 квадратного метра помещения обходится инвесторам в 76,7 тысячи рублей.