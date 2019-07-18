РИАМО - 18 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал работу Сергиево-Посадского центра материнства и детства, построенного по президентской программе и рассчитанного на 3,5 тысячи родов в год, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Сам президент выделяет особое внимание родовспоможению, поэтому у нас пять новых центров было построено. Сейчас мы посетили после двух лет работы (Сергиево-Посадский центр материнства и детства – ред.), смотрим, какая динамика, какое качество работы врачей и условия перинатальных центров, которые принимают мамочек и из Подмосковья, и из других регионов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что для правительства Московской области важно, чтобы было надежное и высокое качество всего, что окружает женщин, которые приходят рожать.

«Мы пообщались и с врачами, и с мамами, которые родили только что, никаких нареканий у них нет. Вместе с тем мы стараемся быть клиентоориентированными, оказывать проактивные услуги тем, кто рожает», - добавил Воробьев.

Сергиево-Посадский центр материнства и детства был построен по президентской программе и является современными учреждением родовспоможения на территории Московской области.

Центр рассчитан на 3,5 тысячи родов в год. Здесь размещаются приемное, детское, послеродовое отделения, женская консультация, родильный блок, а также отделения реанимации новорожденных, патологии беременных, второго этапа выхаживания новорожденных. Всего в учреждении работают более 500 человек, из них 120 врачей.

В рамках реализации областной программы 1 апреля открыто отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 10 коек. С момента открытия уже пролечено 98 детей.

На сегодняшний день в Подмосковье работают 42 учреждения родовспоможения. Сформированная сеть центров материнства и детства, оснащенных современным оборудованием, позволяет выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов.