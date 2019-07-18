РИАМО - 18 июл. Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг одобрила проект планировки участка Киевского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Проект предусматривает реконструкцию шоссе на участке от 51-го до 65-го километра (от Московского малого кольца до границы Москвы – ред.). Проезжую часть планируется расширить до шести полос движения. Предполагается реконструкция существующих и строительство новых транспортных развязок и пешеходных переходов», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она подчеркнула, что многоуровневые развязки возведут в поселках Рассудово и Киевский. Пешеходы теперь не помешают трафику – переходы будут внеуличными (над- и подземными). Это соответствует концепции современной бессветофорной автомагистрали и повысит уровень безопасности всех участников движения.

Реконструкция отрезка Киевского шоссе от ММК (65-124 километр) включена в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и будет осуществляться ГК «Росавтодор».