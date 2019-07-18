РИАМО - 18 июл. С начала текущего года спасатели и добровольные поисковые отряды вывели из лесов Подмосковья более 300 заблудившихся, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Еще 36 потерявшихся вышли самостоятельно благодаря подсказкам и ориентирам операторов областной системы-112. Люди обычно теряются во время походов за грибами и ягодами. Большинство из них – граждане старше 60 лет.

«В систему-112 Московской области внедрена функция геопозиционирования – автоматического определения местоположения, что значительно облегчает работу спасателей. Если телефон потерявшегося в лесу человека заряжен и исправен, то при обращении в систему-112 операторы автоматически определяют его местоположение», – отмечается в сообщении.

В зависимости от ситуации (например, возраста заблудившегося, состояния здоровья) специалисты могут самостоятельно сориентировать его на выход из леса, либо направить на помощь поисковый отряд.

В поиске людей помогает и функция «Связанные контакты» в мобильном приложении системы-112. В специальном разделе «Связанные контакты» необходимо внести данные близких родственников и друзей, о которых вы беспокоитесь. При этом у них также должно быть установлено мобильное приложение. После этого на интерактивной карте можно отслеживать их текущее местоположение.

В приложении можно установить зону мониторинга на определенных локациях, тогда вам на телефон будет приходить уведомление о входе и выходе человека из этой зоны.

На номер «112» поступают вызовы и от родственников или знакомых заблудившихся – в таком случае операторы подробно опрашивают родных и близких, заполняют карточку происшествия и дают указания поисковым отрядам.

В поисковых операциях принимают участие сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», «РОССОЮЗСПАС» и других добровольных спасательных формирований. В случае необходимости привлекаются кинологические расчеты и авиация.

Спасатели напоминают, что, отправляясь в лес, нужно не забыть зарядить телефон, взять с собой спички, фонарик, запас продовольствия и воды. Пожилым людям рекомендуется брать с собой жизненно важные медикаменты согласно предписаниям лечащего врача. Всегда сообщайте своим близким, в какое именно место вы идете, и обозначайте ориентировочное время своего возвращения. Одежда должна быть ярких оттенков и соответствовать погоде.

Если не удается самостоятельно найти выход из леса, незамедлительно звоните по номеру «112».