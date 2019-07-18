РИАМО - 18 июл. С начала 2019 года 4983 подмосковные пары получили единовременные выплаты к юбилею совместной жизни, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Выплаты можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – заявила Забралова.

Она уточнила, что размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей.

«Для получения пособия можно подать заявление в управление социальной защиты населения по месту жительства или же обратиться в МФЦ. Процедура простая, с собой нужно иметь паспорт», – подчеркнула министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в 2019 году в рамках проекта «Активное долголетие» в регионе введена система бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пенсионеров региона. Узнать о расписании всех активностей в каждом городском округе Подмосковья можно через приложение «Мобильный центр социальных услуг» в разделе «Долголетие в Подмосковье».