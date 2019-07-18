РИАМО - 18 июл. В 3-м Щукинском проезде и на улице Академика Александрова появилось более 100 мест для парковки автомобилистов, среди них предусмотрены места для маломобильных граждан, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Также эти две улицы с четверга стали односторонними, в связи с чем схемы движения изменились. Благодаря введению одностороннего движения на участке 3-го Щукинского проезда от улицы Маршала Василевского до улицы Маршала Новикова организовано 50 новых парковочных мест, включая пять мест для инвалидов.

«Еще 82 новых места, девять из которых предназначено для маломобильных граждан, появилось на улице Академика Александрова. Для этого ее участок от улицы Маршала Новикова до улицы Маршала Василевского стал односторонним», – отмечается в сообщении.

Благодаря вводу одностороннего движения на этих участках водителям станет удобнее разъезжаться. ЦОДД призвал автомобилистов быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.