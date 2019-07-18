РИАМО - 18 июл. Столичный аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме, задержек рейсов в связи с сообщением о минировании не наблюдается, рассказал РИАМО представитель пресс-службы аэрогавани.

Ранее СМИ писали о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Шереметьево».

«На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Никаких задержек и несоответствий графику не отмечается», — сказал собеседник агентства.

В четверг утром также появилась информация о минировании Ярославского вокзала Москвы. Экстренные службы обследуют территорию. Эвакуация не проводилась.