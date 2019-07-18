РИАМО – 18 июл. В Жуковке у местного жителя полицейские изъяли оружие и боеприпасы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в деревне Жуковка Одинцовского городского округа в доме 58-летнего жителя города Москвы обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом, и почти 150 патронов калибра 5,6 миллиметра», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она дополнила, что по результатам исследования установлено, что пистолет и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов и пригодны для производства выстрела.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.