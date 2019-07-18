РИАМО - 18 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в четверг днем отменили и задержали 27 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» пять рейсов задержано. В «Домодедове» задержали 10 рейсов, еще пять отменили. В «Шереметьеве» задержали семь рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.