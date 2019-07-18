РИАМО – 18 июл. Дорогостоящие иномарки похитили у жителей Балашихи, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию с заявлением о краже автомобиля Mitsubishi 2012 года выпуска обратился гражданин 1980 года рождения. Машиной он пользовался по доверенности.

«Сумма ущерба – 950 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что позднее к оперативникам с заявлением об угоне обратился мужчина 1947 года рождения.

«От его дома неизвестный похитил автомашину Mitsubishi ASX 2014 года выпуска. Сумма ущерба – 1 миллион рублей», – дополнил представитель пресс-службы.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.